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Новым премьером Испании стал Педро Санчес

НовостиПолитика    01.06.2018 - 13:12
Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)
Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)

Ожидается официальное назначение на должность королем государства

Новым премьер-министром Испании стал председатель Социалистической партии Педро Санчес. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента Испании.

Как сообщается, Санчес был избран на этот пост как кандидатура, "получившая доверие парламента", согласно ст. 99 Конституции Испании.

Официально на должность премьера Санчеса назначит король.

"Глава государства, Фелипе VI, ответственный за назначение нового президента правительства Педро Санчеса", - говорится в сообщении парламента страны.

Вопрос выражения недоверия правительству Мариано Рахоя, который находился на посту с конца 2011 года, в парламенте подняли из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанной с правящей "Народной партией".

Напомним, сегодня, 1 июня, парламент Испании поддержал вотум недоверия правительству из-за коррупционного скандала.

За недоверие правительству проголосовало абсолютное большинство депутатов испанского парламента. Вместе с тем, голосование парламента за вотум недоверия несет за собой отставку премьера Мариано Рахоя и всего состава правительства.

В парламенте Испании собрали голоса для отставки премьера из-за коррупционного скандала Президент Чехии назначит премьер-министра 6 июня
Теги публикации: Испания, Премьер-министр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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