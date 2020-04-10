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В Іспанії різко знизилась добова смертність від COVID-19

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 14:35
В Іспанії різко знизилась добова смертність від COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

Добова смертність в Іспанії впала до показників 24 березня

Добова смертність від коронавірусу в Іспанії різко знизилася станом на 10 квітня. Про це повідомляє El Pais з посиланням на місцеве міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, що за минулу добу в Іспанії померли 605 пацієнтів з коронавірусом - це найнижчий добовий показник з 24 березня. При цьому смертність знижується другий день поспіль і на сьогодні в країні кількість померлих досягла 15 843 осіб.

Також повідомляється, що за минулу добу зафіксовано 4576 нових випадків інфікування - на тисячу менше, ніж днем раніше. Всього з початку епідемії захворіли понад 157 тисяч осіб, вилікувались - понад 55 тисяч. За кількістю заражених лідирують Мадрид і Каталонія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італія планує продовжити карантин до початку травня. Зокрема, прем'єр-міністр Джузеппе Конте в найближчі дні видасть указ, який передбачає продовження обмежень до 3 травня.

Раніше також повідомлялося, що за добу в Британії від коронавірусу померли близько 880 осіб, загальна кількість смертей наближається до 8 тисяч. При цьому добова смертність в країні також знижується.

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