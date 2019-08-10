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Юго-запад Люксембурга накрыл торнадо, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 12:08
Юго-запад Люксембурга накрыл торнадо, есть пострадавшие
Фото: последствия торнадо в Люксембурге (rtl.lu)

Сегодня в Люксембурге ожидаются сильные порывы ветра

Юго-запад Люксембурга поздно вечером в пятницу, 9 августа, накрыл торнадо, в результате чего пострадали 19 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.lu.

Торнадо обрушился на муниципалитеты Башараж и Петанж и прилегающие районы на границе с Францией и Бельгией. Аварийные службы страны получили более тысячи звонков, пострадали 19 человек.

Как сообщается, по данным синоптиков, сегодня в Люксембурге ожидаются сильные порывы ветра, жителей попросили избегать районов, которые сильно пострадали от торнадо, поскольку ветер может вызвать дальнейшее разрушение.

Сеть супермаркетов Cactus объявила, что их супермаркет Bascharage будет закрыт в субботу весь день из-за ущерба от непогоды в пятницу.

Премьер-министр страны Ксавье Беттель сообщил в социальных сетях, что правительство будет оказывать пострадавшим поддержку.

Напомним, ранее сообщалось о непогоде в Индии и Китае. В частности, из-за наводнения в Индии погибли 95 человек, а в Китае тайфун унес жизни 13 человек. На данные момент проводится эвакуация жителей из районов, которые пострадали от стихии.

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