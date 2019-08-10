Число жертв наводнения в Индии резко возросло

Фото: наводнение в Индии (indiatoday.in)

Из-за непогоды закрыт Международный аэропорт Кочин

В результате наводнения в Индии по состоянию на 10 августа погибли 95 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, 95 человек погибли в результате наводнений в индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра. Из-за непогоды закрыт М еждународный аэропорт Кочин. Ожидается, что аэропорт откроется с воскресенья, так как уровень воды начал снижаться.

Метеорологическое управление Индии сообщило, что сильные дожди могут обрушиться на отдельные районы Кералы, некоторые районы Карнатаки и Махараштры, а в некоторых южных штатах в субботу также могут наблюдаться сильные дожди.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате наводнения в Индии погибли более 42 человека, еще 15 человек считаются пропавшими без вести. Местное население переселяют в лагеря помощи.

Также РБК-Украина сообщало, что на восток Китая обрушился тайфун "Лекима", который является самым мощным с 2014 года. Из-за непогоды в Китае объявлен наивысший уровень опасности. На данный момент уже известно о 13 жертвах стихии. В пострадавших районах проводится эвакуация жителей.