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Число жертв наводнений в Индии превысило 200 человек

Новости » Происшествия    28.07.2019 - 05:17
Число жертв наводнений в Индии превысило 200 человек
Иллюстративное фото (timesofindia.indiatimes.com)

Паводковая обстановка остается серьезной

Число жертв наводнений в индийских штатах Ассам и Бихар превысило 200 человек. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Синьнуа"

По их данным, по меньшей мере 80 человек погибли в штате Ассам на северо-востоке Индии. Уровень воды в нескольких реках, включая Брахмапутру, превысил опасные отметки. Паводковая обстановка остается серьезной.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам сообщило, что наводнения затронули свыше 3,8 млн человек в 20 округах.

В восточном штате Бихар жертвами стали более 120 человек. Стихия затронула порядка 8,1 млн жителей региона в 12 округах.

Ранее РБК-Украина писало, что в последние дни в Индии в результате наводнений, вызванных продолжительными дождями, погибли около 50 человек

Ранее сообщалось, что Количество погибших в результате оползней в провинции Гуйчжоу на юге Китая достигло 20

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