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В Испании перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина

Новости » Общество     24.11.2019 - 19:59
В Испании перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина
Фото (elpais.com)

Газета El Pais пишет, что субмарина прибыла из Колумбии

В Испании правоохранители перехватили в воскресенье подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету El Pais.

Сообщается, что полиция задержала не менее двух человек. Субмарина была обнаружена в водах автономного сообщества Галисия. Предполагается, что она прибыла из Колумбии. Других подробностей пока не приводится.

Напомним, в порту в Гамбурге правоохранители изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина весом 4,5 тонны стоимостью один миллиард евро. Две недели назад проверили контейнер, который транспортировался из столицы Уругвая Монтевидео, который должен был быть доставлен до бельгийского Антверпена. Контейнер был загружен соей. Однако во время проверки таможенники обнаружили 221 спортивную сумку. Там были найдены 4200 пакетов спрессованного кокаина.

Добавим, в США изъяли 13 тонн кокаина, стоимостью 350 млн долларов. Они были конфискованы в результате шести сделок, проведенных с середины июня по середину июля. Сообщается, что в Сан-Диего наркотики будут уничтожены правоохранительными органами.

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