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В США изъяли 13 тонн кокаина стоимостью 350 млн долларов

Новости » Происшествия    28.07.2019 - 00:57
В США изъяли 13 тонн кокаина стоимостью 350 млн долларов
Фото: изъятые наркотики (dvidshub.net)

Наркотики изъяли в результате шести спецопераций

Корабль Береговой охраны США доставил в Сан-Диего 13 тонн кокаина, который был конфискован в результате нескольких операций в восточной части Тихого океана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что общая стоимость конфискованных наркотиков около 350 млн долларов. 13 тонн наркотиков были конфискованы в результате шести операций, проведенных с середины июня по середину июля. Отмечается, что в Сан-Диего наркотики будут уничтожены правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Филадельфии (США) на одном из кораблей, стоявших в порту, полиция обнаружила 16,5 тонн кокаина общей стоимостью более миллиарда долларов. Судно следовало из Чили в Европу, а в американский порт зашло транзитом.

Напомним, в конце апреля сотрудники таможенной службы Нидерландов в порту Роттердама обнаружили партию кокаина весом в 1600 килограмм. В частности, таможенники обнаружили кокаин вместе с грузом бананов. Сразу после обнаружения груза таможенники передали дело в полицию.

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