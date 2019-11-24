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В Іспанії перехопили підводний човен з двома тоннами кокаїну

Новини » Суспільство     24.11.2019 - 19:59
В Іспанії перехопили підводний човен з двома тоннами кокаїну
Фото (elpais.com)

Газета El Pais пише, що субмарина прибула з Колумбії

В Іспанії правоохоронці перехопили в неділю підводний човен, на борту якої було виявлено більше двох тонн кокаїну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету El Pais.

Повідомляється, що поліція затримала не менш двох осіб. Субмарина була виявлена у водах автономного співтовариства Галісія. Передбачається, що вона прибула з Колумбії. Інших подробиць поки не наводиться.

Нагадаємо, в порту в Гамбурзі правоохоронці вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну вагою 4,5 тонни вартістю один мільярд євро. Два тижні тому перевірили контейнер, який транспортувався з столиці Уругваю Монтевідео, який повинен був бути доставлений до бельгійського Антверпена. Контейнер був завантажений соєю. Однак під час перевірки митники виявили 221 спортивну сумку. Там були знайдені 4200 пакетів спресованого кокаїну.

Додамо, у США вилучили 13 тонн кокаїну, вартістю 350 млн доларів. Вони були конфісковані в результаті шести угод, проведених з середини червня по середину липня. Повідомляється, що в Сан-Дієго наркотики будуть знищені правоохоронними органами.

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