В Испании назвали дату возобновления футбольного чемпионата

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал дату возобновления футбольного чемпионата, прерванного в середине марта из-за коронавируса. Футбольный чемпионат возобновят в начале июня.

Об этом сообщает испанское агентство Marca.

По словам испанского премьера, футбольный чемпионат Испании возобновится уже с 8 июня.

"Испания сделала то, что должна была сделать. Теперь перед каждым из нас открываются новые горизонты. Настало время восстановить многие из ваших повседневных занятий. Футбольный чемпионат вернется с 8 июня", - заявил Санчес.

Напомним, ранее сообщалось, что вместе с объявлением о возобновлении футбольного чемпионата в Испании опубликуют расписание на оставшуюся часть сезона, которую необходимо доиграть.

Как писало РБК-Украина, первой среди европейских чемпионатов возобновила сезон немецкая Бундеслига.

Кроме того, одна из ведущих футбольных лиг Европы решила досрочно завершить сезон.