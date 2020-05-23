В Іспанії назвали дату відновлення футбольного чемпіонату

Футбольний сезон відновлять на початку червня
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав дату відновлення футбольного чемпіонату, перерваного в середині березня через коронавірус. Футбольний чемпіонат відновлять на початку червня.
Про це повідомляє іспанське агентство Marca.
За словами іспанського прем'єра, футбольний чемпіонат Іспанії відновиться вже з 8 червня.
"Іспанія зробила те, що повинна була зробити. Тепер перед кожним з нас відкриваються нові горизонти. Настав час відновити багато з ваших повсякденних занять. Футбольний чемпіонат повернеться з 8 червня", - заявив Санчес.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що разом з оголошенням про відновлення футбольного чемпіонату в Іспанії опублікують розклад на частину сезону, яку необхідно дограти.
Як писало РБК-Україна, першою серед європейських чемпіонатів відновила сезон німецька Бундесліга.
Крім того, одна з провідних футбольних ліг Європи вирішила достроково завершити сезон.
Автор: Дмитро Левицький