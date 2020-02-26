ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Испании коронавирусом заразились 11 человек

Новости » В мире     26.02.2020 - 14:57
В Испании коронавирусом заразились 11 человек
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Инфицировался 22-летний мужчина из Каталонии

Общее количество инфицированных китайским коронавирусом COVID-19 в Испании увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание EWN.

В частности, сегодня подтвердился еще один случай заболевания. Сообщается, что инфицировался 22-летний мужчина из Каталонии, недавно вернувшийся из путешествия по Италии.

Ранее первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Мадриде. Также сегодня впервые коронавирус проявился в Греции и Бразилии. Почти все новые случаи были связаны с Италией, где несколько дней назад произошла вспышка вируса.

Напомним, в Италии уже подтвердили более 320 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Среди зараженных - 4 детей в возрасте от 4 до 15 лет.

В целом в Италии от коронавируса скончались 11 человек. Все они были пожилыми людьми и имели серьезные проблемы со здоровьем.

Также РБК-Украина сообщало о первом случае смерти от инфекции во Франции. В парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, находившийся в очень тяжелом состоянии.

США предупреждают о пандемии коронавируса Коронавирус зафиксировали в Мадриде
Новости Украины ИспанияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь