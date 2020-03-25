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В Іспанії від коронавірусу померло більше людей, ніж в Китаї

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 13:22
В Іспанії від коронавірусу померло більше людей, ніж в Китаї
Ілюстративне фото (flickr)

За добу померли 738 іспанці, загальна кількість смертей збільшилася до 3434 осіб

Кількість смертельних випадків від коронавірусу в Іспанії перевищила смертність від інфекції в Китаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Так, за останню добу в Іспанії померло ще 738 осіб, збільшивши загальне число смертей від COVID-19 до 3434 осіб. Згідно з останніми даними, у Китаї за весь час спалаху вірусу померли 3285 осіб.

Міністерство охорони здоров'я Іспанії також заявило про 20% приріст заражених відучора. Так, коронавірусом інфікувалися майже 8 тисяч іспанців, доводячи загальне число заражених в країні до 47 тис. 610 осіб.

Іспанія є другою після Італії країною в Європі за масштабами пандемії COVID-19. Напередодні в Іспанії був зафіксований стрибок смертей і нових заражень. Так, протягом 23-24 березня коронавірус зафіксували у понад 6 тис. іспанців, а від вірусу померли 514 людини.

Також повідомлялося, що коронавірусом в заразилися понад 5,4 тис. іспанських лікарів.

Нагадаємо, РБК-Україна стежить за тим, що відбувається в Україні і світі у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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