В Испании еще на одной ферме выявили коронавирус у норок

В испанской провинции Ла-Корунья, входящей в состав автономного сообщества Галисия, на одной из ферм у норок выявили коронавирус. Из-за этого власти намерены уничтожить всех животных данного вида, которые там находятся.

Об этом сообщает Europa Press.

Как сообщается, власти Галисии сообщили о произошедшем министерству сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании. После чего было принято решение, что в ближайшие дни с целью сохранения здоровья населения все животные на ферме будут убиты. Также там будет проведена дезинфекция.

Отмечается, это второй случай выявления коронавируса у норок в Испании. Ранее в июле прошлого года COVID-19 был обнаружен на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде, при этом вирус был выявлен у 87% животных. Тогда местные власти приняли решение об уничтожении более 90 тысяч норок.

Напомним, ранее в Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку.

После этого Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщило, что всех норок с новым коронавирусом в стране уничтожили.

Также РБК-Украина писало, что на норковой ферме в Радвилишском районе Литвы обнаружили вспышку коронавируса.