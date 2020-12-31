ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Литве еще на одной норковой ферме вспышка коронавируса

Четверг 31 декабря 2020 15:00
В Литве еще на одной норковой ферме вспышка коронавируса
Фото: норка (pixabay.com)
Автор: Андрей Козловский

На норковой ферме в Радвилишском районе Литвы обнаружили вспышку коронавируса. Животные могли заразиться от больных туберкулезом работников.

Об этом сообщает Delfi.

"По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы страны, среди работников было шесть зараженных. Пробы с фермы компании Fur Farm LT, где сейчас содержатся около 55 тысяч норок, оставленных для разведения, брались с ноября, начальные их результаты были отрицательными, однако 30 декабря было подтверждено случай COVID-19", - говорится в сообщении.

Служба утверждает, что было ограничено хозяйственную деятельность больных туберкулезом работников, а 30 декабря в ведомстве приняли решение уничтожить только тех норок, которые имели симптомы коронавируса.

Напомним, ранее в Литве первый случай коронавируса у норок был обнаружен в Йонавском районе на ферме.

Кроме того, в Польше на одной из ферм в Поморском воеводстве зафиксировали первые случаи COVID-19 у норок.

Также РБК-Украина писало, что в Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку.

После этого Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщило, что всех норок с новым коронавирусом в стране уничтожили.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Литва

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь