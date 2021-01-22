В Іспанії ще на одній фермі виявили коронавірус у норок

В іспанській провінції Ла-Корунья, що входить до складу автономного товариства Галісія, на одній з ферм у норок виявили коронавірус. Через це влада має намір знищити всіх тварин цього виду, які там знаходяться.

Про це повідомляє Europa Press.

Як повідомляється, влада Галісії повідомили про подію міністерству сільського господарства, рибальства і продовольства Іспанії. Після чого було прийнято рішення, що найближчими днями з метою збереження здоров'я населення всі тварини на фермі будуть вбиті. Також там буде проведена дезінфекція.

Наголошується, це другий випадок виявлення коронавірусу у норок в Іспанії. Раніше в липні минулого року COVID-19 був виявлений на фермі у муніципалітеті Пуебла-де-Вальверде, при цьому вірус був виявлений у 87% тварин. Тоді місцева влада прийняла рішення про знищення понад 90 тисяч норок.

Нагадаємо, раніше в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині.

Після цього Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії повідомило, що всіх норок з новим коронавірусом в країні знищили.

Також РБК-Україна писало, що на норковій фермі в Радвилішському районі Литви виявили спалах коронавірусу.