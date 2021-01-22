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В Іспанії ще на одній фермі виявили коронавірус у норок

Автор: Андрій Козловський

В іспанській провінції Ла-Корунья, що входить до складу автономного товариства Галісія, на одній з ферм у норок виявили коронавірус. Через це влада має намір знищити всіх тварин цього виду, які там знаходяться.

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Про це повідомляє Europa Press.

Як повідомляється, влада Галісії повідомили про подію міністерству сільського господарства, рибальства і продовольства Іспанії. Після чого було прийнято рішення, що найближчими днями з метою збереження здоров'я населення всі тварини на фермі будуть вбиті. Також там буде проведена дезінфекція.

Наголошується, це другий випадок виявлення коронавірусу у норок в Іспанії. Раніше в липні минулого року COVID-19 був виявлений на фермі у муніципалітеті Пуебла-де-Вальверде, при цьому вірус був виявлений у 87% тварин. Тоді місцева влада прийняла рішення про знищення понад 90 тисяч норок.

Нагадаємо, раніше в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині.

Після цього Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії повідомило, що всіх норок з новим коронавірусом в країні знищили.

Також РБК-Україна писало, що на норковій фермі в Радвилішському районі Литви виявили спалах коронавірусу.

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