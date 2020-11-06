В Дании выявили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку

Фото: норка (pixabay)

В Дании выявлены 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Из-за нового штамма мутировавшего коронавируса уничтожат 17 млн норок.

Об этом сообщает The Straits Times.

Государственный институт сыворотки Дании с июня обнаружил связанные с норкой версии коронавируса у 214 человек.

Однако новый коронавирус пока обнаружен только у 12 человек и на пяти норковых фермах.

В связи с этим Дания объявила о новых строгих правилах изоляции на севере страны.

Кроме того, после обнаружения случаев заражения новым коронавирусом власти Дании распорядились уничтожить всех норок на зверофермах страны.

Отметим, Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме живут около 15-17 миллионов норок.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии. Это станет главной темой 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится 9-14 ноября.