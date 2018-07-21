В Испании экс-короля подозревают в коррупции

Экс-короля Хуана Карлоса I подозревают в отмывании денег и коррупции

В Испании экс-короля Хуана Карлоса I подозревают в коррупции. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает DW.

Как сообщается, в Испании суд инициировал расследование дела о коррупции, фигурантом которого является Хуан Карлос I, который был королем в 1975-2014 годах.

Отмечается, что среди вещественных доказательств в деле есть аудиозаписи разговора между экс-офицером полиции Жозе Мануэл Вильярехо, еще одним мужчиной и знакомой с экс-королем женщиной. На указанных записях женщина обвиняет экс-короля в отмывании денег и коррупции.

В частности, она заявила, что экс-король за свои услуги получал незаконное вознаграждение на сумму в несколько десятков миллионов евро. Женщина заявила, что была "подставным лицом", благодаря чему монарх выполнял операции с деньгами и активами в тайне от налоговых органов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в начале июня парламент Испании из-за коррупционного скандала поддержал вотум недоверия правительству. После этого последовала отставка премьера страны Мариано Рахоя и правительства. Рахоя на посту премьера Испании сменил Педро Санчес.