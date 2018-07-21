В Іспанії екс-короля підозрюють у корупції

Екс-короля Хуана Карлоса I підозрюють у відмиванні грошей і корупції

В Іспанії екс-короля Хуана Карлоса I підозрюють у корупції. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє DW.

Як повідомляється, в Іспанії суд ініціював розслідування справи про корупцію, фігурантом якої є Хуан Карлос I, який був корольом у 1975-2014 роках.

Наголошується, що серед речових доказів у справі є аудіозаписи розмови між екс-офіцером поліції Жозе Мануел Вільярехо, ще одним чоловіком і знайомої з екс-королем жінкою. На зазначених записах жінка звинувачує екс-короля у відмиванні грошей і корупції.

Зокрема, вона заявила, що екс-король за свої послуги отримував незаконну винагороду на суму в кілька десятків мільйонів євро. Жінка заявила, що була "підставною особою", завдяки чому монарх виконував операції з грошима і активами в таємниці від податкових органів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку червня парламент Іспанії через корупційний скандал підтримав вотум недовіри уряду. Після цього послідувала відставка прем'єра країни Маріано Рахоя і уряду. Рахоя на посаді прем'єра Іспанії змінив Педро Санчес.