Вотум недоверия несет за собой отставку премьера Мариано Рахоя и всего состава правительства

Парламент Испании поддержал вотум недоверия правительству из-за коррупционного скандала. Об этом сообщает El Pais.

Как сообщается, за недоверие правительству проголосовало абсолютное большинство депутатов испанского парламента.

Вместе с тем, голосование парламента за вотум недоверия несет за собой отставку премьера Мариано Рахоя и всего состава правительства.

Ранее Мариано Рахой признал свое поражение и выразил готовность первым поздравить Педро Санчеса, который станет следующим премьер-министром.

Вопрос о выражении недоверия правительству Рахоя в парламенте подняли из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связаной с правящей "Народной партией".

Напомним, ранее в Испании Партия социалистов инициировала вотум недоверия правительству Мариано Рахоя после вынесения приговоров по резонансному коррупционному делу.

Также добавим, что 24 мая 2018 года, испанский суд приговорил бизнесменов и бывших политиков к большим срокам заключения и штрафам за участие в схеме откатов за контракты, которые помогали финансировать правящую партию. Это дело стало одним из крупнейших коррупционных скандалов в современной истории Испании.