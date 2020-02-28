В Испании в два раза увеличилось количество зараженных коронавирусом

Испания сообщила о 18 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Испании.

Резкое увеличение инфицированных произошло за одну ночь. Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 32 человек.

В частности, известно о 8 случаях в Валенсии, по 6 - на Канарских островах и Андалусии, 5 - в Мадриде, 3 - в Каталонии, 2 - в Леоне и еще по 1 случаю на Балеарских островах и северном автономном сообществе Арагон.

Напомним, из-за обнаружения коронавируса у итальянской пары на испанском острове Тенерифе закрыли на карантин отель H10 Costa Adeje Palace. Сотни гостей и сотрудников отеля будут находиться в изоляции в течение 14 дней.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14:00 28 февраля в европейском регионе зафиксировано 799 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Инфекция диагностировали в 23 странах.

Напомним, РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам Европы.