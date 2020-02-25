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Украинцев среди заблокированных на Тенерифе нет, - консульство

Новости » Общество     25.02.2020 - 19:33
Украинцев среди заблокированных на Тенерифе нет, - консульство
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отель на испанском острове Тенериф закрыли на карантин из-за коронавируса

В консульстве Украины в испанском городе Малага заявили, что украинцев нет среди людей, которых изолировали в отеле H10 Costa Adeje Palace на испанском острове Тенерифе в городе Адехе из-за постояльца, у которого обнаружили коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

В консульстве отметили, что такую информацию им предоставила Служба здравоохранения Канарских островов.

Отметим, отель на испанском острове Тенерифе закрыли на карантин после того, как у одного из постояльцев обнаружили коронавирус. Зараженный мужчина работает доктором в Италии и прибыл на остров около недели назад. В изоляции оказались около тысячи постояльцев и сотрудников отеля.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии инфицированы заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по три - в Пьемонте и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаев.

Кроме того, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.

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