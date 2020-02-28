В Іспанії кількість заражених коронавірусом збільшилася удвічі

Іспанія повідомила про 18 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Іспанії.

Різке збільшення інфікованих сталося за одну ніч. Таким чином, загальна кількість заражених в країні досягла 32 осіб.

Зокрема, відомо про 8 випадків у Валенсії, по 6 - на Канарських островах і Андалусії, 5 - в Мадриді, 3 - у Каталонії, 2 - Ліоні та ще по 1 випадку на Балеарських островах та північному автономному співтоваристві Арагон.

Нагадаємо, через виявлення коронавірусу в італійської пари на іспанському острові Тенеріфе закрили на карантин готель H10 Costa Adeje Palace. Сотні гостей та співробітників готелю будуть знаходитися в ізоляції протягом 14 днів.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 14:00 28 лютого в європейському регіоні зафіксовано 799 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Інфекцію діагностували у 23 країнах.

Нагадаємо, РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється по країнах Європи.