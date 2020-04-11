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В Испании число смертей от коронавируса снижается третий день подряд

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 14:38
В Испании число смертей от коронавируса снижается третий день подряд
Иллюстративное фото (flickr)

Число зарегистрированных новых случаев составило 4 830

За последние 24 часа в Испании от коронавируса умерли 510 человек, что означает снижение смертности и является наименьшим количеством смертей с 23 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Как сообщается, наблюдается спад смертности уже третий день подряд. Количество смертей сократилось более чем вдвое после того, как 2 апреля таких случаев было зафиксировано 950.

Число зарегистрированных новых случаев составило 4 830. В общей сложности число заразившихся коронавирусом возросло до 161 852, а количество вылеченных людей составляет 59 109, что почти на 3500 больше, чем днем ранее.

"Люди, которые преодолели эту болезнь, уже составляют 36,5% от общего числа инфицированных, причем этот процент растет с каждым днем ​​и на 1,5 пункта выше, чем в предыдущий день", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса замедляется в Испании, Италии, Германии и Франции. По его словам, распространение коронавируса в этих странах замедляется, однако быстрое снятие ограничений может привести к "смертельной второй волне".

Ранее Испания заявила о достижении пика заражений коронавирусом. Страна в ближайшее время начнет постепенно смягчать карантинные меры, введенные для остановки распространения вируса.

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