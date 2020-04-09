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Испания заявила о достижении пика заражений коронавирусом

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 12:59
Испания заявила о достижении пика заражений коронавирусом
Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)

Страна готовится к постепенному возвращению к нормальной жизни

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о достижении пика заболеваний коронавирусом в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, Испания в ближайшее время начнет постепенно смягчать карантинные меры, введенные для остановки распространения вируса.

"Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация", - заявил Санчес перед почти пустым испанским парламентом, так как большинство законодателей работают из дома.

Санчес рассказал, что его правительство работает над планом возвращения Испании к нормальной жизни, при этом добавив, что "мы даже не можем знать, к какой нормальности мы возвращаемся".

На данный момент Испания является второй страной по количеству заражений коронавирусом. По состоянию на 9 апреля, известно о более 148 тыс. случаях инфицирования и почти 15 тыс. смертельных исходов.

Напомним, ранее о возможности частичного смягчения карантина заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В то же время Франция пока не планирует отменять карантин в стране, более того - думает над продлением противоэпидемических мер до после 15 апреля.

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