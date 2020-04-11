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В Іспанії кількість смертей від коронавірусу знижується третій день поспіль

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 14:38
В Іспанії кількість смертей від коронавірусу знижується третій день поспіль
Ілюстративне фото (flickr)

Число зареєстрованих нових випадків склало 4 830

За останні 24 години в Іспанії від коронавірусу померли 510 осіб, що означає зниження смертності та є найменшою кількістю смертей з 23 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Як повідомляється, спостерігається спад смертності вже третій день поспіль. Кількість смертей скоротилася більш ніж удвічі після того, як 2 квітня таких випадків було зафіксовано 950.

Кількість зареєстрованих нових випадків склала 4 830. В цілому кількість заражених коронавірусом зросла до 161 852, а кількість вилікуваних людей становить 59 109, що майже на 3500 більше, ніж днем раніше.

"Люди, які подолали цю хворобу, вже складають 36,5% від загального числа інфікованих, причому цей відсоток зростає з кожним днем і на 1,5 пункти вище, ніж у попередній день", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу сповільнюється в Іспанії, Італії, Німеччини та Франції. За його словами, поширення коронавірусу в цих країнах сповільнюється, проте швидке зняття обмежень може призвести до "смертельної другої хвилі".

Раніше Іспанія заявила про досягнення піку заражень коронавірусом. Країна найближчим часом почне поступово пом'якшувати карантинні заходи, запроваджені для зупинки поширення вірусу.

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