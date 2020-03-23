В Италии выписали пациента, с которого началась вспышка коронавируса в стране

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Об инфицировании мужчины вирусом стало известно 21 февраля

В итальянской области Ломбардия выписали из больницы первого пациента с коронавирусом в стране - 38-летний Маттиа из города Кодоньо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

По данным агентства, о заражении мужчины стало известно 21 февраля, когда он в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью был переведен в реанимацию города Павия. Он обратился с недомоганием в больницу Кодоньо 19 февраля, однако ему не был сразу проведен тест. К тому же он успел заразить нескольких человек, включая своих родственников. Отец мужчины впоследствии умер, тогда как беременная жена, перенесшая заболевание в легкой форме, была выписана две недели назад.

Санитарные власти так и не сумели выяснить, от кого мог заразиться Маттиа, который не бывал в Китае. Коронавирус не подтвердился у его приятеля, с которым он ужинал после его возвращения из Китая.

После выявления этого случая 10 городов в провинции Лоди были изолированы и объявлены "красной зоной".

Напомним, в Италии коронавирусом заразились уже 20% медицинского персонала. Почти 70% всех работников сектора здравоохранения составляют женщины.

Добавим, что итальянские власти объявили о введении дополнительных жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. В Италии запретили спортивную или физическую деятельность на улице и остановили строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей.