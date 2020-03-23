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В Испании 4,5 тыс. новых случаев заражения и почти 500 смертей от коронавируса

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 14:10
В Испании 4,5 тыс. новых случаев заражения и почти 500 смертей от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

В стране зафиксировано более 33 тыс. случаев инфицирования, умерли 2182 испанца

Власти Испании заявили о 4 517 новых случаях заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNOnews.

Сообщается, что также резко возросло количество умерших от вируса: за сутки зафиксировано 462 смертельных случая. В целом от COVID-19 скончались 2182 испанца.

Испания занимает 4 место в мире по количеству зараженных коронавирусом. По состоянию на 13:00 23 марта, в стране зафиксировано более 33 тыс. случаев инфицирования. От вируса выздоровели 3,3 тыс. человек.

Всего, по данным университета Джона Хопкинса, количество зараженных вирусом в мире приближается к 350 тыс. человек. Число смертей от COVID-19 превысило 15,3 человек.

Напомним, в Украине зафиксировано 73 случая заражения. Большинство случаев произошло в Киеве и Черновицкой области.

Детальнее о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса - в материале РБК-Украина.

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