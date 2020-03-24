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В Іспанії більше 5 тис. медпрацівників заражені коронавірусом

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 18:22
В Іспанії більше 5 тис. медпрацівників заражені коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість заражених медичних працівників складає 13,6% від загального числа

В Іспанії понад 5,4 тисячі медичних працівників захворіли коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ELPAIS.

Наголошується, кількість заражених медичних працівників складає 13,6% від загального числа заражених в країні.

"Це важка тиждень. Тиждень, коли ми повинні працювати, щоб навантаження на систему охорони здоров'я не була надмірною. Це робота, яку ми всі повинні виконати", - пояснив координатор з надзвичайних ситуацій Міністерства охорони здоров'я Фернандо Симон.

Іспанія є другою після Італії країною в Європі за масштабами пандемії коронавірусу. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Іспанії зафіксовано 39673 випадку зараження коронавірусом, 3696 - з летальним результатом, 3794 - одужали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація з коронавірусом в Іспанії більш серйозна, ніж в Італії.

Як відомо, в Італії другу добу поспіль фіксують зменшення кількості смертей від вірусу. Більш того, в італійській Ломбардії виписали з лікарні першого пацієнта, у якого підтвердили інфекцію ще 21 лютого.

Напередодні в Іспанії також був зафіксований стрибок смертей і нових заражень COVID-19. Так, протягом 22-23 березня коронавірус зафіксували у 4,5 тис. іспанців, а від вірусу померли 462 людини.

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