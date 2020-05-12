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В Испании более 3 тысяч человек подали в суд на правительство из-за смерти родных от COVID-19

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 21:53
В Испании более 3 тысяч человек подали в суд на правительство из-за смерти родных от COVID-19
Иллюстративное фото (flickr.com/gageskidmore)

Испанцы обвиняют в смерти своих родных премьер-министра страны Педро Санчеса и 22 членов его правительства

В Испании в Верховный суд с коллективной жалобой в правительство обратились 11 адвокатов от более 3 тысяч человек, которые потеряли родственников из-за COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Сообщается, что испанцы обвиняют в смерти своих родных премьер-министра страны Педро Санчеса и 22 членов правительства.

Испанцы считают, что правительство поставило свои интересы выше граждан, потому что, несмотря на распространение инфекции в стране в начале марта продолжались митинги.

В настоящее время представление подписали 3 тысячи 268 человек.

Напомним, в Испании умерли почти 26 920 человек от коронавируса COVID-19. От начала пандемии коронавируса в Испании заболели свыше 228 тысяч граждан. От болезни погибли 176 человек. Общее число жертв - 26 920 человек. А вот полностью выздоровели 138 980 человек. Также за последние сутки в Испании подтвердили 426 новых случаев.

Как сообщало РБК-Украина, двухнедельный карантин в Испании будет введен для приезжих из-за границы. Сообщается, что 14-дневный обязательный карантин вводится для прибывающих в Испанию из других стран. Путешественники должны будут предоставить информацию о месте прохождения карантина, чтобы с ними могли связаться представители власти.

Теги Новости Украины ИспанияКоронавирус
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