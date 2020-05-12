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В Испании умерли почти 27 тысяч человек от коронавируса

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 18:38
В Испании умерли почти 27 тысяч человек от коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

За последние сутки в Испании обнаружили 426 новых случаев

В Испании умерли почти 26 920 человек от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Испании.

Сообщается, что от начала пандемии коронавируса в Испании заболели свыше 228 тысяч граждан.

"От недуга погибли 176 человек. Общее число жертв - 26 920 человек", - говорится в сообщении.

А вот полностью выздоровели 138 980 человек.

За последние сутки в Испании подтвердили 426 новых случаев.

Напомним, двухнедельный карантин в Испании будет введен для приезжих из-за границы. Сообщается, что 14-дневный обязателеный карантин вводится для прибывающих в Испанию из других стран. Путешественники должны будут предоставить информацию о месте прохождения карантина, чтобы с ними могли связаться представители власти.

Как сообщало РБК-Украина, сейчас в Соединенных Штатах Америки разрабатывается минимум 8 потенциальных вакцин от коронавируса.

Также сообщалось, что экспериментальная вакцина против коронавируса, которую уже начали испытывать на людях в США и Германии, может появиться в миллионах доз до конца 2020 года.

Теги Новости Украины ИспанияКоронавирус
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