В Іспанії понад 3 тисячі людей подали до суду на уряд через смерть рідних від COVID-19

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Іспанці звинувачують у смерті своїх рідних прем'єр-міністра країни Педро Санчеса та 22 членів його уряду

В Іспанії у Верховний суд з колективною скаргою на уряд звернулися 11 адвокатів від понад 3 тисяч людей, які втратили родичів через COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Зазначається, що іспанці звинувачують у смерті своїх рідних прем'єр-міністра країни Педро Санчеса та 22 членів уряду.

Іспанці вважають, що уряд поставив свої інтереси вище громадян, бо попри поширення інфекції в країні на початку березня тривали мітинги.

Наразі подання підписали 3 тисячі 268 людей.

Нагадаємо, в Іспанії померли майже 26 920 людей від коронавірусу COVID-19. Від початку пандемії коронавірусу в Іспанії захворіли понад 228 тисяч громадян. Від недуги загинули 176 людей. Загальне число жертв - 26 920 осіб. А от повністю одужали 138 980 людей. Також за останню добу в Іспанії підтвердили 426 нових випадків.

Як повідомляло РБК-Україна, двотижневий карантин в Іспанії буде введено для приїжджих з-за кордону. Повідомляється, що 14-денний обов'язковий карантин вводиться для прибуваючих до Іспанії з інших країн. Мандрівники повинні будуть надати інформацію про місце проходження карантину, щоб з ними могли зв'язуватися представники влади.