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Испания вводит обязательный карантин для приезжих

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 13:52
Испания вводит обязательный карантин для приезжих
Иллюстративное фото (freepik)

Обязательный карантин будет длиться 14 дней

Двухнедельный карантин в Испании будет введен для приезжих из-за границы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на решение Министерства здравоохранения страны.

Сообщается, что 14-дневный обязательный карантин вводится для прибывающих в Испанию из других стран. Путешественники должны будут предоставить информацию о месте прохождения карантина, чтобы с ними могли связываться представители власти.

При этом люди на карантине смогут выходить за продуктами питания, медицинскими препаратами, а также посещать больницы при условии наличия защитных масок. При этом перевозчики и медицинские работники будут освобождены от необходимости проходить карантин.

Также сообщается, что Испания пока остается в состоянии чрезвычайного положения, которое было объявлено 14 марта. Ожидается, что данный режим продлится до 23 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании продолжает снижаться число новых больных и умерших от COVID-19. В частности, по состоянию на 12 мая в стране 26 920 подтвержденных случаев, суточная заболеваемость снизилась до менее 500 случаев.

Ранее также стало известно, что в Британии ищут добровольцев для испытания препаратов от COVID-19.

Теги Новости Украины ИспаниякарантинКоронавирус
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