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Ісландія передасть Україні польовий шпиталь

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Понеділок 15 травня 2023 21:32
Ісландія передасть Україні польовий шпиталь Фото: Прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттір (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Ісландія планує передати Україні польовий шпиталь. Це рішення підтримують всі представники парламенту країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоуттір.

"Усі партії в ісландському парламенті об'єдналися щодо пропозиції передати Україні польовий госпіталь", - йдеться у заяві.

Якобсдоуттір заявила, що країна, як і раніше, віддані підтримці українського народу.

"Цей жест є символом нашої постійної солідарності", - додала прем'єр-міністр Ісландії.

Нагадаємо, що парламент Ісландії 23 березня визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців. "За" відповідне рішення проголосували 48 депутатів.

У вівторок, 2 травня, міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні розмови з норвезьким колегою Берном Арілдом Грамом та міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном. Також він поговорив з міністром закордонних справ Ісландії Тордіс Гільфадоттір.

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