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Исландия передаст Украине полевой госпиталь

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Понедельник 15 мая 2023 21:32
Исландия передаст Украине полевой госпиталь Фото: Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоутир (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Исландия планирует передать Украине полевой госпиталь. Данное решение поддерживают все представители парламента страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир.

"Все партии в исландском парламенте объединились по поводу предложения передать Украине полевой госпиталь", - говорится в заявлении.

Якобсдоутир заявила, что страна по-прежнему привержена поддержке украинского народа.

"Этот жест является символом нашей постоянной солидарности", - добавила премьер-министр Исландии.

Напомним, что парламент Исландии 23 марта признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. "За" соответствующее решение проголосовало 48 депутатов.

Во вторник, 2 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные разговоры с норвежским коллегой Берном Арилдом Граммом и министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном. Также он побеседовал с министром иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир.

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