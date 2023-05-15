Исландия передаст Украине полевой госпиталь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир .

"Все партии в исландском парламенте объединились по поводу предложения передать Украине полевой госпиталь", - говорится в заявлении.

Напомним, что парламент Исландии 23 марта признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. "За" соответствующее решение проголосовало 48 депутатов.

Во вторник, 2 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные разговоры с норвежским коллегой Берном Арилдом Граммом и министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном. Также он побеседовал с министром иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир.

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