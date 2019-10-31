Исламское государство пообещало отомстить США за убийство аль-Багдади

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Ранее ИГИЛ подтвердило смерть своего лидера

Террористы группировки Исламское государство пообещали отомстить США за убийство своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, один из представителей ИГИЛ обратился к властям США с аудиосообщением.

"Остерегайтесь мести (в отношении) своего народа и своих братьев и сестер по вере и вероотступников, исполняя волю командира верующих в его последнем звуковом послании и приближаясь к Богу кровью политеистов", - говорится в сообщении.

Исламское государство также подтвердило смерть своего официального представителя Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.

Напомним, ранее в четверг Исламское государство подтвердило смерть аль-Багдади и назвало его преемника. Им стал Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

Как сообщало РБК-Украина ранее, США провели в Сирии спецоперацию, направленную на ликвидацию аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп. Перед началом операции военные призывали мирно сдаться всех, кто находился в здании. Из-за отказа сложить оружие были убиты четыре женщины и один мужчина. Лидер ИГИЛ взорвал на себе пояс смертника, убегая от американских военных.

Тело аль-Багдади захоронено в море. Этот способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества.

Кроме этого, Министерство обороны США обнародовало материалы операции по ликвидации лидера ИГИЛ. Глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи, рассказывая подробности, сказал, что штурм проводили с помощью вертолетов.