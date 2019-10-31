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Ісламські держава пообіцяла помститися США за вбивство аль-Багдаді

Новини » В світі     31.10.2019 - 20:58
Ісламські держава пообіцяла помститися США за вбивство аль-Багдаді
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Раніше ІДІЛ підтвердила смерть свого лідера

Терористи угруповання Ісламська держава пообіцяли помститися США за вбивство свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, один з представників ІДІЛ звернувся до влади США з аудіоповідомленням.

"Остерігайтеся помсти (стосовно) свого народу і своїх братів і сестер по вірі і віровідступників, виконуючи волю командира віруючих в його останньому звуковому посланні і наближаючись до Бога кров'ю політеістів", - йдеться в повідомленні.

Ісламська держава також підтвердила смерть свого офіційного представника Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.

Нагадаємо, раніше в четвер Ісламська держава підтвердила смерть аль-Багдаді та назвала його наступника. Ним став Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайші.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, США провели в Сирії спецоперацію, спрямовану на ліквідацію аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп. Перед початком операції військові закликали мирно здатися всіх, хто перебував у будівлі. Через відмову скласти зброю були вбиті чотири жінки і один чоловік. Лідер ІДІЛ підірвав на собі пояс смертника, тікаючи від американських військових.

Тіло аль-Багдаді поховано в морі. Цей спосіб поховання був обраний, щоб не перетворювати могилу терориста в місце паломництва.

Крім цього, Міністерство оборони США оприлюднило матеріали операції з ліквідації лідера ІДІЛ. Глава підконтрольного Пентагону Центрального командування генерал Кеннет Маккензі, розповідаючи подробиці, сказав, що штурм проводили за допомогою вертольотів.

Терористи ІДІЛ призначили нового лідера Пентагон опублікував подробиці ліквідації лідера ІД
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