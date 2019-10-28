Пенс и Эспер раскрыли детали операции против аль-Багдади

Фото: Абу Бакра аль-Багдади (twitter.com)

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что военные намеревались захватить Багдади, но были готовы убить его в случае необходимости

Полученные недавно разведданные дали американскому спецназу возможность провести операцию против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади после того, как президент США Дональд Трамп одобрил ее ранее на этой неделе. Об этом сообщили министр обороны Марк Эспер и вице-президент Майк Пенс, передает РБК-Укранина со ссылкой на "Голос Америки".

Вице-президент Майк Пенс заявил телеканалу CBS News, что ко второй половине четверга США "с большой вероятностью" предполагали, что Багдади будет находиться в здании в Идлибе в Сирии, где он был ликвидирован. Он добавил, что в субботу утром США получили "разведданные, на основе которых можно было действовать" и благодаря которым операция стала возможной.

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что военные намеревались захватить Багдади, но были готовы убить его в случае необходимости. Спецназовцы призвали Багдади сдаться.

"Он отказался. Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, как мы полагаем, привел в действие пояс смертника и убил себя", - рассказал Эспер CNN.

Пенс сообщил, что президент рассматривал варианты действий, представленные ему военными лидерами, утром в пятницу.

"Он оценил их, задал несколько хороших вопросов, выбрал тот вариант, который давал нам самые большие шансы на успех и на то, что глава ИГИЛ будет находиться там и будет или захвачен, или убит", - добавил Эспер.

Он сообщил, что в ходе операции американские военные получили две "небольших" травмы, но уже вернулись к выполнению служебных обязанностей.

В воскресенье Эспер также выпустил официальное заявление в связи с операцией, в котором назвал ее "безупречной".

"Абу Бакр аль-Багдади… умер в результате действий вооруженных сил Соединенных Штатов. Вместе с нашими партнерами ранее в этом году мы нанесли поражение физическому халифату ИГИЛ, а теперь его основатель и лидер мертв. Это крупная победа в миссии по нанесению окончательного поражения ИГИЛ", - заявил глава Пентагона..

Командующий Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлум Абди поблагодарил президента Трампа, заявив, что совместное сотрудничество с США в разведывательных целях "на земле" продолжалось пять месяцев.

Он назвал смерть Багдади "совместной операцией» и намекнул на возможность "других совместных операций" США и СДС в будущем. Позднее он сообщил об операции, в ходе которой был убит пресс-секретарь "Исламского государства" Хассан аль-Мухаджир. Представители США пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, США провели операцию, направленную против лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Newsweek, ссылаясь на то, что официальный представитель армии США проинформировал о результатах операции, заявил, что аль-Багдади был убит в ходе рейда.

Сегодня Трамп подтвердил, что главарь террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции ВС США в сирийском Идлибе.

Позже СМИ сообщили, что возглавить террористическую организацию "Исламское государство" могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси.

Также РБК-Украина сообщало, что местонахождение главаря ИГИЛ вычислили в результате допроса одной из его жен.