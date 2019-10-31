Пентагон опубликовал подробности ликвидации лидера ИГ

Фото: Абу Бакра аль-Багдади (из открытых источников)

Также Минобороны США обнародовало также фото и видео

Министерство обороны США обнародовало материалы операции по ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом указано в публикации на сайте Пентагона.

Глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи, рассказывая подробности, сказал, что штурм проводили с помощью вертолетов.

"Перед началом операции спецназовцев собрали в группы на территории Сирии. План по ликвидации главы террористической организации был разработан так, чтобы боевики ИГ не смогли раскрыть его, а также таким образом, чтобы при выполнении операции не пострадал никто из местных жителей", - отмечается в отчете.

Убежище аль-Багдади находилось в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. Дом, где скрывался глава ИГ, находился примерно в 4 милях от границы с Турцией.

Фото: место: где нашли аль-Багдади (defense.gov)

"Это зона, в которой мы обычно не проводили операции. Чтобы добраться до нее, понадобится около часа на вертолете с нашей базы в Сирии", - сказал Маккензи.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Перед началом операции военные призывали мирно сдаться всех, кто находился в здании. Тех, кто вышел из убежища, спецназовцы досмотрели, проверив наличие оружия, после чего отвели в сторону. По словам генерала, в доме также находились 11 детей.

Из-за отказа на требование американских военных сложить оружие были убиты четыре женщины и один мужчина. Макензи уточнил: что к ним обращались на арабском языке.

"Когда захват со стороны американских войск был неизбежен, аль-Багдади взорвал бомбу, убив себя и двух маленьких детей", - сказал Маккензи.

Напомним, после ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади разведке стало известно, что новым лидером ИГ стал Абдулла Кардаш. Он также известен как Хаджи Абдулла аль-Афари.