Исключение Трухина из "Слуги народа" и "ковидная тысяча" для подростков: новости за 2 февраля

Народный депутат Александр Трухин исключен из партии "Слуга народа", в центре Киева возле здания СБУ снова стреляли, "ковидную тысячу" получат украинцы от 14 лет. Подробнее о том, что произошло в среду, 2 февраля - в материале РБК-Украина.

Трухина исключили из партии "Слуга народа". За ДТП с его участием возьмется НАБУ

Генеральный прокурор Украины Ирина Венектова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа Александра Трухина. При этом он исключен из партии "Слуга народа".

Напомним, 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП, в результате которого телесные повреждения получили 6 человек. После чего в СМИ появилась информация, что за рулем автомобиля находился нардеп Александр Трухин. Сообщалось, что депутат предлагал взятку полицейскому, чтобы покинуть место происшествия. По словам самого же правоохранителя, Трухин имел признаки опьянения.

Сегодня Министерство внутренних дел Украины обнародовало позицию после публикации скандального видео с народным депутатом от "Слуги народа".

Президент Хорватии обвинил Британию в подстрекательстве Украины к "конфронтации" с РФ

Президент Хорватии Зоран Миланович обвинил Великобританию в "подстрекательстве", заявив, что она разжигает конфликт между Россией и Украиной. Он призвал к соглашению с российской стороной, поскольку без него якобы не может быть стабильности в Европе.

"Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между Лондоном, что представляет второстепенную державу, и Вашингтоном...Россия является фактором в этом уравнении, нам нужна сделка с Россией", - сказал Миланович.

В центре Киева снова произошла стрельба возле здания СБУ

В Киеве днем 2 февраля возле здания главного управления СБУ снова произошла стрельба. По предварительным данным, между активистами и сотрудниками пункта обмена валют возник конфликт и драка, в результате чего два человека доставлены в больницу. Кроме того, во время инцидента было произведено несколько предупредительных выстрелов из оружия. 14 человек доставили в полицию.

Примечательно, что неделю назад в этом же месте также произошел похожий конфликт между сотрудникам инкассаторской фирмы и активистами организации "Украинский стяг".

"Ковидную тысячу" получат украинцы от 14 лет, перечень товаров и услуг расширен

Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступает в силу с 7 февраля.

Постановлением расширен перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Пентагон привел еще тысячи военных в повышенную готовность к переброске в Европу

Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч американских военнослужащих. В частности, для переброски в Европу.

По словам официальных лиц, президент США Джо Байден дал указание Пентагону направить более 3 тысяч американских военнослужащих для усиления обороны европейских союзников в рамках первого крупного перемещения

Сурок Тимка ІІІ дал прогноз на весну и назвал украинцам лучшее блюдо-антистресс

2 февраля сурок Тимка III - хвостатый синоптик Харьковского университета им. Каразина, который живет на биологической станции в Гайдарах, с деда-прадеда прорицатель весны, прошептал украинцам свои пророчества.

"Самый народный синоптик" прогнозирует нестабильную погоду весной. Подробнее – том, что сказал сурок о грядущей весне - читайте и смотрите в материале Styler.