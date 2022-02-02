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Пентагон привел еще тысячи военных в повышенную готовность к переброске в Европу, - WSJ

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Среда 02 февраля 2022 16:23
Пентагон привел еще тысячи военных в повышенную готовность к переброске в Европу, - WSJ Фото: Пентагон привел еще тысячи военных в повышенную готовность к переброске в Европу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч американских военнослужащих. В частности, для переброски в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Пентагон ожидает других перемещений сил внутри Европы и приказал привести в готовность к развертыванию еще несколько тысяч военнослужащих, помимо 8500 военнослужащих, получивших аналогичный приказ на прошлой неделе", - заявили неназванные чиновники в Белом доме.

По словам официальных лиц, президент США Джо Байден дал указание Пентагону направить более 3 тысяч американских военнослужащих для усиления обороны европейских союзников в рамках первого крупного перемещения американских сил в связи с угрозой вторжения РФ в Украину.

На этой неделе Байден направит около 2 тысяч военнослужащих из Форт-Брэгга, штат Северная Каролина, в Польшу и Германию. Также передислоцируют около 1 тысячи военнослужащих, входящих в состав базирующегося в Германии пехотного эскадрона Stryker, в Румынию, на восточный фланг Организации Североатлантического договора, расположенный ближе всего к России.

Ранее сообщалось, что Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе.

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