Президент Хорватии обвинил Британию в подстрекательстве Украины к "конфронтации" с РФ

Президент Хорватии Зоран Миланович обвинил Великобританию в "подстрекательстве", заявив, что она разжигает конфликт между Россией и Украиной. Он призвал к соглашению с российской стороной, поскольку без него якобы не может быть стабильности в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между Лондоном, что представляет второстепенную державу, и Вашингтоном...Россия является фактором в этом уравнении, нам нужна сделка с Россией", - сказал Миланович.

Он также обвинил Лондон в том, что он якобы "вводит Украину в заблуждение", подталкивает и держит в заложниках отношений между Британией, которая, по его словам, "стала второстепенной державой", и США.

На вопрос журналиста, почему он не встретился с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом, президент ответил журналистам, что не встречается с министрами обороны.

"Я даже не знаю, как это назвать. Я встречаюсь, пожалуй, с представителями иностранных дел, пожалуй, России, Америки. Мне не о чем говорить с министрами, особенно Соединенного Королевства. Я не встречаюсь с министрами обороны, кроме сверхдержав. Великобритания вышла из ЕС, и это придает ей меньшее значение", - добавил Миланович.

Напомним, недавно президент Хорватии исключил возможность направления Хорватских военных дальше на восток Европы в составе подразделений НАТО и заявил о готовности Загреба отозвать военных страны с Нато в случае вторжения РФ в Украину.

Кроме этого, в декабре прошлого года Миланович раскритиковал Пленковича за визит в Киев на фоне стягивания российских войск к границам Украины.