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"Ковидную тысячу" получат украинцы от 14 лет, перечень товаров и услуг расширен

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Украина, Среда 02 февраля 2022 13:34
"Ковидную тысячу" получат украинцы от 14 лет, перечень товаров и услуг расширен Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступает в силу с 7 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 2 февраля, которое транслировалось в Youtube.

Постановлением расширен перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Документом установлено, что 1 тысяча гривен предоставляется вакцинированными исключительно для приобретения в безналичной форме:

  • услуг в сферах культуры,
  • образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений),
  • физической культуры и спорта,
  • внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,
  • для приобретения книг, печатных средств массовой информации,
  • товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий,
  • а также для приобретения получателями помощи в возрасте от 60 лет лекарственных средств.

Как отмечается в пояснительной записке, в условиях установленного Кабинетом министров карантина нуждаются в поддержке лица в возрасте от 14 лет путем оказания помощи в размере 1 тысячи гривен.

Напомним, сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

Ранее перечень услуг, на которые можно потратить средства, выглядел следующим образом:

  • железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
  • билеты на концерты;
  • абонемент в спортзал;
  • товары в книжных магазинах.
  • лекарства для лиц старше 60 лет.
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Кабинет Министров Украины
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