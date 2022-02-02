"Ковидную тысячу" получат украинцы от 14 лет, перечень товаров и услуг расширен

Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступает в силу с 7 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 2 февраля, которое транслировалось в Youtube .

Постановлением расширен перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Документом установлено, что 1 тысяча гривен предоставляется вакцинированными исключительно для приобретения в безналичной форме:

услуг в сферах культуры,

образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений),

физической культуры и спорта,

внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,

для приобретения книг, печатных средств массовой информации,

товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий,

а также для приобретения получателями помощи в возрасте от 60 лет лекарственных средств.

Как отмечается в пояснительной записке, в условиях установленного Кабинетом министров карантина нуждаются в поддержке лица в возрасте от 14 лет путем оказания помощи в размере 1 тысячи гривен.

Напомним, сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

Ранее перечень услуг, на которые можно потратить средства, выглядел следующим образом: