Виключення Трухіна з "Слуги народу" та "ковідна тисяча" для підлітків: новини за 2 лютого

Народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу", в центрі Києва біля будівлі СБУ знову стріляли, "ковідну тисячу" отримають українці від 14 років. Докладніше про те, що сталося в середу, 2 лютого – в матеріалі РБК-Україна.

Трухіна виключили з партії "Слуга народу". За ДТП за його участю візьметься НАБУ

Генеральний прокурор України Ірина Венектова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти нардепа Олександра Трухіна. При цьому його виключено з партії "Слуга народу".

Нагадаємо, 23 серпня о 15:45 на Бориспільській трасі при в'їзді до Києва сталася ДТП, внаслідок якої тілесні ушкодження отримали 6 осіб. Після чого у ЗМІ з'явилася інформація, що за кермом автомобіля знаходився нардеп Олександр Трухін. Повідомлялося, що депутат пропонував хабар поліціянту, щоб покинути місце події. За словами самого ж правоохоронця Трухін мав ознаки сп'яніння.

Сьогодні Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило позицію після публікації скандального відео з народним депутатом від "Слуги народу".

Президент Хорватії звинуватив Британію в підбурюванні України до "конфронтації" з РФ

Президент Хорватії Зоран Міланович звинуватив Великобританію у "підбурюванні", заявивши, що вона розпалює конфлікт між Росією та Україною. Він закликав до угоди з російською стороною, оскільки без неї нібито не може бути стабільності в Європі.

"Велика Британія вводить Україну в оману, підбурює її і тримає в заручниках відносин між Лондоном, що представляє другорядну державу, і Вашингтоном...Росія є фактором у цьому рівнянні, нам потрібна угода з Росією", - сказав Міланович.

У центрі Києва знову сталася стрілянина біля будівлі СБУ. Затримано 10 осіб

У Києві вдень 2 лютого біля будівлі Головного управління СБУ знову сталася стрілянина. За попередніми даними, між активістами і співробітниками пункту обміну валют виник конфлікт і бійка, в результаті чого дві особи доставлені в лікарню. Крім того, під час інциденту було зроблено кілька попереджувальних пострілів зі зброї. До поліції доставили 14 осіб.

Примітно, що тиждень тому в цьому ж місці також стався схожий конфлікт між співробітникам інкасаторської фірми та активістами організації "Український стяг".

"Ковідну тисячу" отримають українці від 14 років, перелік товарів та послуг розширений

Кабінет міністрів поширив виплату 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років та розширив перелік товарів та послуг, на які можна витратити кошти. Постанова набирає чинності з 7 лютого.

Постановою розширений перелік за рахунок послуг в сфері освіти, культури та спорту, товарів спортивного призначення, друкованих засобів масової інформації, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

Пентагон привів ще тисячі військових у підвищену готовність до перекидання в Європу, - WSJ

Пентагон наказав привести в підвищену готовність ще кілька тисяч американських військовослужбовців. Зокрема, для перекидання в Європу.

За словами офіційних осіб, президент США Джо Байден дав вказівку Пентагону направити понад 3 тисяч американських військовослужбовців для посилення оборони європейських союзників в рамках першого великого переміщення американських сил у зв'язку із загрозою вторгнення РФ в Україну.

Бабак Тимко ІІІ дав прогноз на весну і назвав українцям найкращу страву-антистрес

2 лютого бабак Тимко III - хвостатий синоптик Харківського університету ім. Каразіна, який живе на біологічній станції в Гайдарах, з діда-прадіда віщун весни, прошепотів українцям свої пророцтва.

"Найнародніший синоптик" прогнозує нестабільну погоду навесні. Детальніше про те, що сказав бабак про прийдешню весну - читайте і дивіться в матеріалі Styler.