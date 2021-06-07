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Исключение из санкций США для Nord Stream 2 AG может быть отозвано, - Госдеп

Автор: Дмитрий Кузнецов

Исключение из санкций США для компании-оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG и его гендиректора может быть отозвано. Введение ограничений против немецкой компании могло осложнить отношения Вашингтона с Берлином.

Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"Мы приняли решение об исключении из санкций Nord Stream 2 AG и ее гендиректора из-за национальных интересов. Оно может быть отозвано", - сказал Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что когда администрация президента США Джо Байдена пришла в Белый дом, строительство газопровода "Северный поток-2" было уже свершившимся фактом. "Трубопровод был завершен физически более чем на 90%. Кроме того, введение санкций против немецкой компании могло осложнить отношения США с Германией", - уточнил он.

Блинкен отметил, что неделю назад были наложены санкции на еще 13 судов, которые задействованы в прокладке газопровода.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 6 июня заявил, что завершена укладка первой нитки "Северного потока - 2".

Кроме того, он заявил, что вторая нитка российского газопровода будет достроена в течение 1,5-2 месяцев. При этом Путин добавил, что поставки газа по первой нитке "Северного потока - 2" могут начаться примерно через 10 дней.

В начале июня правительственная делегация Германии отправилась в США для обсуждения газопровода "Северный поток-2". В состав делегации переговорщиков вошли помощник канцлера Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.

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