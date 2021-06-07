Виключення з санкцій США для Nord Stream 2 AG може бути відкликано, - Держдеп

Виключення з санкцій США для компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG і його гендиректора може бути відкликано. Введення обмежень проти німецької компанії могло ускладнити відносини Вашингтона з Берліном.

"Ми прийняли рішення про виключення з санкцій Nord Stream 2 AG і її гендиректора через національні інтереси. Воно може бути відкликано", - сказав Блінкен.

Глава Держдепу підкреслив, що коли адміністрація президента США Джо Байдена прийшла в Білий дім, будівництво газопроводу "Північний потік-2" було вже доконаним фактом. "Трубопровід був завершений фізично більш ніж на 90%. Крім того, введення санкцій проти німецької компанії могло ускладнити відносини США з Німеччиною", - уточнив він.

Блінкен зазначив, що тиждень тому були накладені санкції на ще 13 судів, які задіяні в прокладанні газопроводу.