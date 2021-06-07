Виключення з санкцій США для Nord Stream 2 AG може бути відкликано, - Держдеп

Виключення з санкцій США для компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG і його гендиректора може бути відкликано. Введення обмежень проти німецької компанії могло ускладнити відносини Вашингтона з Берліном.
Про це заявив глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен.
"Ми прийняли рішення про виключення з санкцій Nord Stream 2 AG і її гендиректора через національні інтереси. Воно може бути відкликано", - сказав Блінкен.
Глава Держдепу підкреслив, що коли адміністрація президента США Джо Байдена прийшла в Білий дім, будівництво газопроводу "Північний потік-2" було вже доконаним фактом. "Трубопровід був завершений фізично більш ніж на 90%. Крім того, введення санкцій проти німецької компанії могло ускладнити відносини США з Німеччиною", - уточнив він.
Блінкен зазначив, що тиждень тому були накладені санкції на ще 13 судів, які задіяні в прокладанні газопроводу.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 6 червня заявив, що завершено укладання першої нитки "Північного потоку - 2".
Крім того, він заявив, що друга нитка російського газопроводу буде добудована протягом 1,5-2 місяців. При цьому Путін додав, що постачання газу по першій нитці "Північного потоку - 2" можуть початися приблизно через 10 днів.
На початку червня урядова делегація Німеччини вирушила в США для обговорення газопроводу "Північний потік-2". До складу делегації перемовників увійшли помічник канцлера Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Ян Хеккер і радник з економічних питань Ларс-Хендрік Реллер.