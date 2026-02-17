"Іскандер" злетів у повітря: ССО показали ефектне відео удару по базі росіян

Бійці ССО ЗСУ ліквідували місце зберігання ракетного комплексу "Іскандер", а також пункт пілотування дронів "Рубікона" на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.
Читайте також: Дрони СБС уразили рідкісну північнокорейську САУ на Луганщині
"Підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об’єктах тилової та оперативної інфраструктури противника на тимчасово окупованій території України", - заявили у ССО.
Так, у селі Пасічне, на тимчасово окупованій території Криму, ССО поцілили в місце зберігання ракетного комплексу "Іскандер". На місці влучання зафіксовано потужні вибухи.
Окрім того, українські військові ліквідували пункт дистанційного пілотування підрозділу "Рубікон" у селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області. Кілька дронів досягли цілі.
"Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України. Зокрема, йдеться про зосередження особового складу, склади боєприпасів, місця стоянки військового автомобільного транспорту та ін.", - додали у ССО.
Українські військові за допомогою ударних безпілотників регулярно знищують цінні військові цілі ворога в РФ та на тимчасово окупованих територіях.
Так, раніше оператори Сил безпілотних систем уразили північнокорейську самохідну артилерійську установку "Коксан" в Луганській області.
Окрім того, оператори СБС батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis знищили два зенітно-ракетних комплекси "Тор-М2" окупантів лише за одну ніч.
Також повідомлялось, що українські Сили спеціальних операцій завдали точного удару по складу дронів типу Shahed у тимчасово окупованому Донецьку.