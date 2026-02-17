"Искандер" взлетел в воздух: ССО показали эффектное видео удара по базе россиян

"Подразделения Сил специальных операций нанесли успешные огневые поражения дронами FP-2 по объектам тыловой и оперативной инфраструктуры противника на временно оккупированной территории Украины", - заявили в ССО.

Так, в селе Пасечное, на временно оккупированной территории Крыма, ССО попали в место хранения ракетного комплекса "Искандер". На месте попадания зафиксированы мощные взрывы.

Кроме того, украинские военные ликвидировали пункт дистанционного пилотирования подразделения "Рубикон" в селе Высокое на временно оккупированной территории Запорожской области. Несколько дронов достигли цели.

"Всего за период с 9 по 14 февраля подразделения ССО поразили более 10 военных объектов противника на ВОТ Украины. В частности, речь идет о сосредоточении личного состава, склады боеприпасов, места стоянки военного автомобильного транспорта и др.", - добавили в ССО.