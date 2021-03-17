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США введут санкции против РФ за вмешательство в выборы

Новина українською → США, Среда 17 марта 2021 03:15
США введут санкции против РФ за вмешательство в выборы Фото: прапор США (pexels)
Автор: Даша Харченко

Администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы 2020 года. Среди них есть Россия.

Об этом говорится в отчете Управления национальной разведки США.

"Министр финансов по согласованию с госсекретарем, генеральным прокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США", - говорится в тексте документа.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не сообщила, когда могут быть введены санкции в отношении России.

Напомним, недавно в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

Также американское разведывательное сообщество опубликовало отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты.

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