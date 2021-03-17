США введут санкции против РФ за вмешательство в выборы

Администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы 2020 года. Среди них есть Россия.

Об этом говорится в отчете Управления национальной разведки США .

"Министр финансов по согласованию с госсекретарем, генеральным прокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США", - говорится в тексте документа.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не сообщила, когда могут быть введены санкции в отношении России.

Напомним, недавно в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

Также американское разведывательное сообщество опубликовало отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты.