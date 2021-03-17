Кулеба об отчете разведки США: конец мифа о вмешательстве Украины в выборы
Опубликованный накануне отчет разведки США положил конец мифу о якобы вмешательстве Украины в американские выборы. А Российская Федерация потерпела очередное фиаско.
Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Конец мифа о "вмешательстве Украины в выборы". Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США", - отметил Кулеба.
Он также подчеркнул, что вмешательство осуществляла Россия, чтобы снизить поддержку Украины со стороны США.
"Очередное громкое фиаско РФ", - добавил министр.
Напомним, в отчете разведки США говорится, что Россия пыталась дискредитировать тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена с привлечением украинских политиков. Кроме того, утверждается, что Иран также пытался повлиять на американские выборы.
После этого стало известно, что США введут санкции против стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы. В то же время пресс-секретарь президента Джен Псаки не сообщила, когда могут быть введены санкции в отношении России.