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Разведка США выявила попытки вмешательства России в выборы-2020, - Reuters

Новина українською → Вашингтон, Вторник 16 марта 2021 20:37
Разведка США выявила попытки вмешательства России в выборы-2020, - Reuters Фото: Джо Байден (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американское разведывательное сообщество сегодня, 16 марта, должно опубликовать отчет о выборах президента в 2020 году. В этом отчете речь пойдет о попытках вмешательства со стороны России.

Об этом сообщило американское агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Разведывательное сообщество также обнаружило попытки вмешательства в американские выборы со стороны Ирана. Москва и Тегеран распространяли дезинформацию, пытаясь повлиять на результаты выборов.

Кого именно из кандидатов пытались дискредитировать спецслужбы России и Ирана, источники американского агентства не рассказали. Других подробностей этого доклада разведки также не раскрывают.

Это уже не первый случай вмешательства России в американские выборы. Москву уже обвиняли во вмешательстве в выборы 2016 года. Тогда российское вмешательство едва не привело к импичменту президента Дональда Трампа, которого заподозрили в сотрудничестве с Кремлем.

Напомним, в начале 2021 года США ввели санкции против нескольких украинцев за вмешательство в выборы. В американском санкционном списке оказался нардеп Александр Дубинский.

После этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал возбуждения уголовного дела в отношении украинцев, которых США обвинили во вмешательстве в выборы.

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